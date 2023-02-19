Підкреслила все: Ешлі Грем одягла обтислий комбінезон на світський захід

Модель plus size та мама трьох дітей Ешлі Грем не перестає дивувати публіку своїми луками.
У суботу знаменитість відвідала показ жіночого одягу Річарда Квінна на Тижні моди в Лондоні. 35-річна зірка одяглася в синій обтислий комбінезон, який підкреслював її форми з усіх ракурсів одночасно. На талії Грем був широкий синій пояс, вона була в рукавичках в тон і накинула квіткове кімоно зверху.
Ешлі доповнила гламурний образ дуже насиченим макіяжем зі стрілками, зачіскою з мокрим ефектом та одягла у вуха кілька сережок.
Нагадаємо, під час Нью-Йоркського тижня моди Грем відвідала кілька показів, зокрема й шоу Tory Burch. Зірка приїхала на показ у сріблястій кофті, яка просвічувалася і під якою було видно чорний бюстгальтер, поєднуючи сексуальний образ із елегантною спідницею чорного кольору та золотими туфлями.
До речі, нещодавно Ешлі розповіла, що перестала годувати своїх п'ятимісячних дітей грудьми та перейшла на суміші. Дехто вирішив її покритикувати за це.
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