Підкреслила все: Ешлі Грем одягла обтислий комбінезон на світський захід

У суботу знаменитість відвідала показ жіночого одягу Річарда Квінна на Тижні моди в Лондоні. 35-річна зірка одяглася в синій обтислий комбінезон, який підкреслював її форми з усіх ракурсів одночасно. На талії Грем був широкий синій пояс, вона була в рукавичках в тон і накинула квіткове кімоно зверху.

Ешлі доповнила гламурний образ дуже насиченим макіяжем зі стрілками, зачіскою з мокрим ефектом та одягла у вуха кілька сережок.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час Нью-Йоркського тижня моди Грем відвідала кілька показів, зокрема й шоу Tory Burch. Зірка приїхала на показ у сріблястій кофті, яка просвічувалася і під якою було видно чорний бюстгальтер, поєднуючи сексуальний образ із елегантною спідницею чорного кольору та золотими туфлями.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

До речі, нещодавно Ешлі розповіла, що перестала годувати своїх п'ятимісячних дітей грудьми та перейшла на суміші. Дехто вирішив її покритикувати за це.

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