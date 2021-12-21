Підкреслила живіт: вагітна Джорджина Родрігес у червоній сукні позувала для обкладинки

27-річна модель та подруга футболіста Кріштіану Роналду знялася для нового випуску журналу Cosmopolitan, з'явившись на подвійній обкладинці.

Родрігес, яка зараз вагітна близнюками, з'явилася на сторінках глянцю в червоній блискучій мінісукні з об'ємними рюшами на декольте, а її живіт був красиво підкреслений.

Дівчині зробили гарний вечірній мейкап, укладання та доповнили образ великими сережками-кільцями. На обох обкладинках вагітна зірка позувала в тій самій сукні.

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Також Джорджина та Кріштіану нещодавно розсекретили стать своїх майбутніх дітей. Модель запостила відео, на якому старші діти пари проколюють дві великі чорні кулі, з яких вилітає рожеве та синє конфеті. А значить у пари народяться близнюки - хлопчик та дівчинка.

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