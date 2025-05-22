Підкреслила декольте: Кара Делевінь здивувала публіку несподіваною зачіскою та сукнею

Кара Делевінь / © Associated Press

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У Каннах у межах 78-го міжнародного кінофестивалю відбулася прем’єра фільму Олівера Германуса «Історія звуку». Цього вечора на червону доріжку вийшла акторка та модель Кара Делевінь.

32-річна зірка вирішила одягнути на захід яскраве вбрання — сукню винного кольору від бренду Vivienne Westwood.

Кара Делевінь / © Associated Press

Її вбрання було з глибоким декольте, красиво підкресленою талією та довгою об’ємною спідницею. Також талія у сукні була заниженою — такий стиль — один із головних модних трендів літа 2025 року.

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Також непоміченим не залишився і підспідниця сукні, оскільки вона був із чорної легкої органзи. Її Кара продемонструвала, коли піднімалася сходами.

Кара Делевінь / © Associated Press

Також можна розглянути її чорні босоніжки на платформі та високих підборах.

Кара Делевінь / © Associated Press

Особливу увагу у цьому образі привернула нова зачіска відомої моделі. Делевінь, швидше за все, одягла на захід перуку з чорним волоссям, яка була укладено в «мокру» зачіску. Макіяж Кари був насиченим і у відтінках, які відповідали кольору її сукні.

Кара Делевінь / © Associated Press

Нагадаємо, що з коротким чубчиком модель Кара Делевінь вже експериментувала, оскільки восени 2024 року відвідала гламурний галавечір LACMA Art+Film із подібною зачіскою.

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Кара Делевінь 2024 року на заході LACMA Art+Film / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press