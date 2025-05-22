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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1108
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1 хв

Підкреслила декольте: Кара Делевінь здивувала публіку несподіваною зачіскою та сукнею

Скандальна модель обрала лаконічну класичну сукню, але при цьому мала дуже ефектний і незабутній вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Associated Press

У Каннах у межах 78-го міжнародного кінофестивалю відбулася прем’єра фільму Олівера Германуса «Історія звуку». Цього вечора на червону доріжку вийшла акторка та модель Кара Делевінь.

32-річна зірка вирішила одягнути на захід яскраве вбрання — сукню винного кольору від бренду Vivienne Westwood.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Її вбрання було з глибоким декольте, красиво підкресленою талією та довгою об’ємною спідницею. Також талія у сукні була заниженою — такий стиль — один із головних модних трендів літа 2025 року.

Також непоміченим не залишився і підспідниця сукні, оскільки вона був із чорної легкої органзи. Її Кара продемонструвала, коли піднімалася сходами.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Також можна розглянути її чорні босоніжки на платформі та високих підборах.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Особливу увагу у цьому образі привернула нова зачіска відомої моделі. Делевінь, швидше за все, одягла на захід перуку з чорним волоссям, яка була укладено в «мокру» зачіску. Макіяж Кари був насиченим і у відтінках, які відповідали кольору її сукні.

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Нагадаємо, що з коротким чубчиком модель Кара Делевінь вже експериментувала, оскільки восени 2024 року відвідала гламурний галавечір LACMA Art+Film із подібною зачіскою.

Кара Делевінь 2024 року на заході LACMA Art+Film / © Associated Press

Кара Делевінь 2024 року на заході LACMA Art+Film / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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