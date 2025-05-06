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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила декольте та талію: Кайлі Дженнер одягла обтисле вбрання на Met Gala 2025

Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Молодша з клану Кардашьян-Дженнер вже традиційно з’явилася серед гостей Met Gala 2025. Дівчина обрала цього року дизайнера Максиміліана Девіса — креативного директора Дому Ferragamo, щоб він створив її вбрання.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі носила обислу сіро-чорну сукню, яка акцентувала увагу на її бюсті та талії.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Вбрання було пошите з твідової тканини, розшите дрібним бісером у візерунки, а на спідниці мало розріз, який відкривав її ноги. Воно також було із прозорою чорною тканиною з корсетними кісточками, а спідниця була з низькою талією.

Сукня Кайлі доповнила високими рукавичками, атласною накидкою, яку носила обмотавши нею руки і парою туфель з відкритою п’ятою. Що стосується прикрас, то Дженер обрав коштовності від Lorraine Schwartz — улюбленого бренду Блейк Лайвлі.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Бойфренда Тімоті Шаламе Кайлі із собою на Met Gala 2025 не взяла, хоча ще нещодавно пару разом помытили на спортивному матчі.

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

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