Підкреслила декольте та талію: Кайлі Дженнер одягла обтисле вбрання на Met Gala 2025

Кайлі Дженнер / © Associated Press

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Молодша з клану Кардашьян-Дженнер вже традиційно з’явилася серед гостей Met Gala 2025. Дівчина обрала цього року дизайнера Максиміліана Девіса — креативного директора Дому Ferragamo, щоб він створив її вбрання.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі носила обислу сіро-чорну сукню, яка акцентувала увагу на її бюсті та талії.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Вбрання було пошите з твідової тканини, розшите дрібним бісером у візерунки, а на спідниці мало розріз, який відкривав її ноги. Воно також було із прозорою чорною тканиною з корсетними кісточками, а спідниця була з низькою талією.

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Сукня Кайлі доповнила високими рукавичками, атласною накидкою, яку носила обмотавши нею руки і парою туфель з відкритою п’ятою. Що стосується прикрас, то Дженер обрав коштовності від Lorraine Schwartz — улюбленого бренду Блейк Лайвлі.

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Кайлі Дженнер / © Associated Press

Бойфренда Тімоті Шаламе Кайлі із собою на Met Gala 2025 не взяла, хоча ще нещодавно пару разом помытили на спортивному матчі.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press