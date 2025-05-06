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Підкреслила декольте та талію: Кайлі Дженнер одягла обтисле вбрання на Met Gala 2025
Тема Met Gala цього року ґрунтується на весняній виставці Інституту костюму Superfine: Tailoring Black Style.
Молодша з клану Кардашьян-Дженнер вже традиційно з’явилася серед гостей Met Gala 2025. Дівчина обрала цього року дизайнера Максиміліана Девіса — креативного директора Дому Ferragamo, щоб він створив її вбрання.
Кайлі носила обислу сіро-чорну сукню, яка акцентувала увагу на її бюсті та талії.
Вбрання було пошите з твідової тканини, розшите дрібним бісером у візерунки, а на спідниці мало розріз, який відкривав її ноги. Воно також було із прозорою чорною тканиною з корсетними кісточками, а спідниця була з низькою талією.
Сукня Кайлі доповнила високими рукавичками, атласною накидкою, яку носила обмотавши нею руки і парою туфель з відкритою п’ятою. Що стосується прикрас, то Дженер обрав коштовності від Lorraine Schwartz — улюбленого бренду Блейк Лайвлі.
Бойфренда Тімоті Шаламе Кайлі із собою на Met Gala 2025 не взяла, хоча ще нещодавно пару разом помытили на спортивному матчі.