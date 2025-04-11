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- Шоу-бізнес
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Підкреслила фігуру: дівчина Джейсона Момоа прийшла на прем'єру в оливковому вбранні
Вони ходять на прем’єри одне одного, щоби підтримати. Стосунки пара не приховує.
Акторська пара Джейсон Момоа та Адріа Архона позували разом фотографам після прибуття на спеціальний показ другого сезону серіалу «Андор», історії зі всесвіту «Зоряних війн». Захід відбувся у Лондоні.
Адріа була головною зіркою цього заходу, оскільки зіграла у серіалі. Прийшла на прем’єру вона в довгій сукні Saint Laurent оливкового кольору. Сукня була однотонною і на одне плече.
Образ красуня доповнила браслетами-манжетами, об’ємною зачіскою з кучерями та коричневими туфлями на підборах.
Раніше Джейсон Момоа та Адріа Архона позували разом на фотоколі фільму «MINECRAFT: Фільм», також у Лондоні. Тоді вони були у парному вбранні фіолетового відтінку.
Нагадаємо, що пара перебуває у стосунках від травня 2024 року і скоро відсвяткує першу річницю разом.