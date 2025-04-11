Підкреслила фігуру: дівчина Джейсона Момоа прийшла на прем'єру в оливковому вбранні

Адріа Архона / © Associated Press

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Акторська пара Джейсон Момоа та Адріа Архона позували разом фотографам після прибуття на спеціальний показ другого сезону серіалу «Андор», історії зі всесвіту «Зоряних війн». Захід відбувся у Лондоні.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Адріа була головною зіркою цього заходу, оскільки зіграла у серіалі. Прийшла на прем’єру вона в довгій сукні Saint Laurent оливкового кольору. Сукня була однотонною і на одне плече.

Образ красуня доповнила браслетами-манжетами, об’ємною зачіскою з кучерями та коричневими туфлями на підборах.

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Адріа Архона / © Associated Press

Адріа Архона / © Associated Press

Раніше Джейсон Момоа та Адріа Архона позували разом на фотоколі фільму «MINECRAFT: Фільм», також у Лондоні. Тоді вони були у парному вбранні фіолетового відтінку.

Джейсон Момоа і Адріа Архона / © Associated Press

Нагадаємо, що пара перебуває у стосунках від травня 2024 року і скоро відсвяткує першу річницю разом.