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- Шоу-бізнес
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Підкреслила фігуру: гарна Джорджина Родрігес сяяла на червоній доріжці в чорній сукні
Джорджина Родрігес з'явилася в Мадриді на червоній доріжці, щоб відсвяткувати десяту річницю іспанського Netflix.
На заході 31-річна кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду привернула до себе багато уваги, оскільки мала надзвичайний вигляд. Джорджина одягла на захід ефектну чорну сукню від італійського дуету Dolce & Gabbana. Вона носила атласне вбрання нижче колін прикрашене шнурівкою.
Це вбрання зірка доповнила чорними туфлями на підборах, безлічю коштовностей із діамантами та трендовим макіяжем із блиском на губах. Волосся Родрігес уклала в зачіску «голлівудська хвиля». Також виділявся і довгий світлий манікюр, яким красуня завершила лук.
Нагадаємо, що на початку травня Джорджина Родрігес також дебютувала на Met Gala. Ефектна брюнетка вибрала для своєї появи сукню в білизняному стилі від бренду Vetements. Образ зірки дуже сильно нагадав вбрання ще однієї легенди — принцеси Діани, яку та одягала 1996 року на Met Gala, ймовірно Джорджина та креативний директор бренду Гурам Гвасалія надихалися легендарним образом.