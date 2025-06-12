Підкреслила фігуру: гарна Джорджина Родрігес сяяла на червоній доріжці в чорній сукні

Джорджіна Родрігес / © Getty Images

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На заході 31-річна кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду привернула до себе багато уваги, оскільки мала надзвичайний вигляд. Джорджина одягла на захід ефектну чорну сукню від італійського дуету Dolce & Gabbana. Вона носила атласне вбрання нижче колін прикрашене шнурівкою.

Це вбрання зірка доповнила чорними туфлями на підборах, безлічю коштовностей із діамантами та трендовим макіяжем із блиском на губах. Волосся Родрігес уклала в зачіску «голлівудська хвиля». Також виділявся і довгий світлий манікюр, яким красуня завершила лук.

Джорджіна Родрігес / © Getty Images

Нагадаємо, що на початку травня Джорджина Родрігес також дебютувала на Met Gala. Ефектна брюнетка вибрала для своєї появи сукню в білизняному стилі від бренду Vetements. Образ зірки дуже сильно нагадав вбрання ще однієї легенди — принцеси Діани, яку та одягала 1996 року на Met Gala, ймовірно Джорджина та креативний директор бренду Гурам Гвасалія надихалися легендарним образом.

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Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images © Instagram Джорджини Родрігес © Associated Press © Instagram Джорджини Родрігес © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Instagram Джорджини Родрігес © Associated Press © Associated Press © Instagram Джорджини Родрігес © Instagram Джорджини Родрігес © Getty Images © Associated Press