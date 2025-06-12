ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
452
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила фігуру: гарна Джорджина Родрігес сяяла на червоній доріжці в чорній сукні

Джорджина Родрігес з'явилася в Мадриді на червоній доріжці, щоб відсвяткувати десяту річницю іспанського Netflix.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджіна Родрігес

Джорджіна Родрігес / © Getty Images

На заході 31-річна кохана зіркового футболіста Кріштіану Роналду привернула до себе багато уваги, оскільки мала надзвичайний вигляд. Джорджина одягла на захід ефектну чорну сукню від італійського дуету Dolce & Gabbana. Вона носила атласне вбрання нижче колін прикрашене шнурівкою.

Це вбрання зірка доповнила чорними туфлями на підборах, безлічю коштовностей із діамантами та трендовим макіяжем із блиском на губах. Волосся Родрігес уклала в зачіску «голлівудська хвиля». Також виділявся і довгий світлий манікюр, яким красуня завершила лук.

Джорджіна Родрігес / © Getty Images

Джорджіна Родрігес / © Getty Images

Нагадаємо, що на початку травня Джорджина Родрігес також дебютувала на Met Gala. Ефектна брюнетка вибрала для своєї появи сукню в білизняному стилі від бренду Vetements. Образ зірки дуже сильно нагадав вбрання ще однієї легенди — принцеси Діани, яку та одягала 1996 року на Met Gala, ймовірно Джорджина та креативний директор бренду Гурам Гвасалія надихалися легендарним образом.

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_5 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_6 / © Associated Press

© Associated Press

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie