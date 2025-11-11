Підкреслила фігуру: Кім Кардашян з’явилася на прем’єрі в ніжній сукні з пір’ям

Кім Кардашян / © Getty Images

45-річна телезірка та бізнеследі Кім Кардашян вирушила до Ріо-де-Жанейро, щоб презентувати латиноамериканській публіці серіал за своєї участі «Все чесно».

Кім одягла на червону доріжку ніжну сукню світлого відтінку з тонкими бретельками та оригінально оформленим декольте — у неї був галтер і вирізи з боків.

Кім Кардашян / © Getty Images

Сукня була від бренду Conner Ives з осінньої колекції весна-літо 2026. Ймовірно, для Кім її пошили на замовлення, оскільки сукня дещо відрізняється від початкового дизайну з подіуму.

Також варто зазначити декор, який використаний у її вбранні — велике й ніжне пір’я на стегнах. Продублювала пір’я вона також у зачісці.

Кім Кардашян / © Getty Images

Цей захід вона відвідала після того, як справила враження на дні народження своєї матері Кріс Дженнер у Каліфорнії. На святі Кім сяяла в гламурному фіолетовому вбранні.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян