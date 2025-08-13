Підкреслила фігуру оригінальною сукнею: Кеті Перрі під прицілом папараці після концерту

Кеті Перрі / © Getty Images

Співачка Кеті Перрі зараз багато часу проводить у Нью-Йорку, оскільки у неї там був запланований концерт. Співачка наступного дня після виступу вирішила сходити на вечерю і вбралася в темно-синю обтислу сукню.

Її вбрання було від бренду Khaite — це був прямий виріб з білою вставкою на грудях. Бретельок у сукні не було, а доповнила Кеті її мюлями від Malone Souliers, зачіскою з коротким чубчиком, макіяжем і маленькою сумкою коричневого кольору — культовою Mini Kelly від Hermès.

Кеті Перрі / © Getty Images

Концертні вбрання Кеті кардинально відрізняються від того, що вона носить у звичайному житті. Артистка часто виходить на сцену в оригінальних боді та гламурному напівголому вбранні в стилі жінки-воїна.

Кеті Перрі / © Associated Press