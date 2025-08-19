ТСН у соціальних мережах

Підкреслила фігуру: зірка фільму "Русалонька" вийшла у світ у цікавій сукні

Вона відвідала захід, який порушував важливу тему.

Юлія Каранковська
