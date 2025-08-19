Підкреслила фігуру: зірка фільму "Русалонька" вийшла у світ у цікавій сукні

Голлі Бейлі / © Getty Images

25-річна акторка Голлі Бейлі, яка прославилася як «Русалонька» в екранізації Disney, відвідала саміт з материнського здоров’я Project Pit, що выдбувся у готелі в Лос-Анджелесі.

Акторка з’явилася на заході в довгій обтислій сукні коричневого кольору від Silvia Tcherassi. Її вбрання мало драпування на стегнах, розріз на спідниці спереду, а також бретельку-галтер з декольте-краплинкою. Голлі доповнила вбрання зачіскою із зібраним волоссям, лаконічними босоніжками і сережками з великими каменями.

«Усім привіт! 💕 Хочу подякувати місту Лос-Анджелес і @projectpit за цю неймовірну честь. Бути відзначеною за те, що я відкрито говорю про материнське здоров’я і про свій власний післяпологовий шлях, — це справді зворушливо ❤️ Просто нагадування про те, що вразливість — це не слабкість, а міст, який з’єднує нас усіх», — написала зірка в Instagram.

Нагадаємо, що Голлі — сама мама. 2023 року вона народила первістка — сина, але з батьком дитини — репером DDG — незабаром після пологів розійшлася.