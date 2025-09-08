ТСН у соціальних мережах

Підкреслила фігуру: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон зробила рідкісний вихід у світ

Короткі сукні актриси були виконані в схожих фасонах.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Емма Вотсон

Емма Вотсон / © Getty Images

Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон помітили в Італії в останній день Венеційського кінофестивалю, проте на червону доріжку акторка не вийшла. Її сфотографували на пірсі острова Лідо, куди вона прибула на водному таксі.

Емма продемонструвала того дня два вбрання в однаковому стилі. Перший її образ включав мінісукню салатового кольору від Emilia Wickstead, яку вона носила в поєднанні з туфлями коричневого кольору з відкритою п’ятою від Gucci, а також окулярами Ray-Ban, білою невеликою сумкою Prada і прикрасами від Jessica McCormack.

Емма Вотсон / © Getty Images

Емма Вотсон / © Getty Images

Потім Емму знову сфотографували. На дівчині були ті самі аксесуари, але сукню вона переодягнула на вбрання від Gucci, хоча воно було в такому самому фасоні, як і її попередня сукня.

Емму Вотсон / © Getty Images

Емму Вотсон / © Getty Images

Який лук акторки вам сподобався більше?

Нагадаємо, що раніше також Емму Вотсон помітили у Франції в розпал Каннського кінофестивалю, однак на червону доріжку вона і тоді не вийшла. Актрису сфотографували в аеропорту Ніцци.

