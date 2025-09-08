- Дата публікації
Підкреслила фігуру: зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон зробила рідкісний вихід у світ
Короткі сукні актриси були виконані в схожих фасонах.
Зірку «Гаррі Поттера» Емму Вотсон помітили в Італії в останній день Венеційського кінофестивалю, проте на червону доріжку акторка не вийшла. Її сфотографували на пірсі острова Лідо, куди вона прибула на водному таксі.
Емма продемонструвала того дня два вбрання в однаковому стилі. Перший її образ включав мінісукню салатового кольору від Emilia Wickstead, яку вона носила в поєднанні з туфлями коричневого кольору з відкритою п’ятою від Gucci, а також окулярами Ray-Ban, білою невеликою сумкою Prada і прикрасами від Jessica McCormack.
Потім Емму знову сфотографували. На дівчині були ті самі аксесуари, але сукню вона переодягнула на вбрання від Gucci, хоча воно було в такому самому фасоні, як і її попередня сукня.
Який лук акторки вам сподобався більше?
Нагадаємо, що раніше також Емму Вотсон помітили у Франції в розпал Каннського кінофестивалю, однак на червону доріжку вона і тоді не вийшла. Актрису сфотографували в аеропорту Ніцци.