Підкреслила худорлявість вбранням: 76-річна Вера Вонг з'явилася на публіці в довгій сукні

Вера Вонг / © Getty Images

Дизайнерка Вера Вонг, яка прославилася насамперед створенням розкішних весільних суконь, з’явилася на публіці. Буквально через місяць після свого 76-го дня народження вона відвідала галавечів з відкриття Фонду USTA. Захід відбувся в Національному тенісному центрі імені Біллі Джин Кінг USTA в Нью-Йорку.

Новим вбранням вона продемонструвала свою худорлявість — сукня Вери буквально висіла на ній. Це було довге пряме вбрання з декольте і американською проймою, верх у якого був сірого кольору, а спідниця білого. З боків сукню також прикрашала широка чорна вставка тканини. Образ вона доповнила розпущеним довгим волоссям, сонцезахисними окулярами і невеликою сумкою з перфорацією.

Вера Вонг / © Getty Images

Також цей захід відвідали багатодітні батьки Гіларія та Алек Болдвіни. 41-річна Гіларія одягла блакитну сукню міді з рукавами-ліхтариками, візерунком і жовтою вишивкою, також її вбрання мало глибоке декольте. Образ жінка доповнила золотистими мюлями. Алек же носив темний піджак, сірі штани, сорочку без краватки і лофери.

Гіларія Болдвін і Алек Болдвіни / © Getty Images