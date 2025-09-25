Підкреслила кожен вигин вбранням: Кім Кардашян з'явилася на публіці в дуже обтислому луку

Кім Кардашян / © Getty Images

Телезірка і засновниця бренду Skims — Кім Кардашян — проводить зараз час у Нью-Йорку, куди прилетіла з Каліфорнії, щоб просувати свою нову колаборацію Nike Skims. Одна з презентацій нової лінійки її бренду відбулася 24 вересня, і Кардашян з’явилася на ній одягненою від голови до голови у вбрання від Nike Skims.

На Кім був лук сірого кольору, який обтискав кожен вигин її тіла, підкреслюючи розкішну фігуру «пісковий годинник». Вона одягла напівпрозору водолазку з довгими рукавами, з-під якої було видно її бюстгальтер, а також легінси з імітацією трусів.

Кім Кардашян / © Getty Images

Також на Кардашян були гостроносі ботильйони в тон її сірого лука, а на голові — бандана. Кім зробила яскравий макіяж у коричневій гамі, а також нюдовий манікюр.

Ця поява сталася після того, як вона в компанії своєї мами Кріс і сестри Глое з’явилася на перформансі Bodies at Work, який проводився її брендом на сходах знаменитої Нью-Йоркської публічної бібліотеки.

Кім і Глоя Кардашян / © Getty Images

Того дня Кардашян теж була в Nike Skims, але в топі та легінсах.

Кім Кардашян / © Getty Images

Кардашян розповіла Vogue, що партнерство між її брендом Skims та Nike «просто мало сенс»: «Skims дуже орієнтований на обтислий одяг — ми робимо купальники, одяг для дому, коригувальну білизну — тому нашим наступним кроком стало бажання створювати спортивний одяг», — сказала вона виданню. «Нашою мрією було працювати з Nike: їхня спадщина, інновації та знання спортсменів — це було ідеальне поєднання зі Skims та нашою відданістю жіночій формі».