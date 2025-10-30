Підкреслила ноги: 50-річна Єва Лонгорія прийшла в стильній мінісукні на світський вечір

Єва Лонгорія / © Associated Press

Зірка серіалу «Відчайдушні домогосподарки" — 50-річна Єва Лонгорія — з’явилася серед гостей заходу журналу Variety «Сила жінок 2025: Лос-Анджелес», що відбувався в Беверлі-Гіллз.

Акторка з’явилася на публіці в луку чорного кольору, який включав мінісукню і оверсайз жакет з широкими лацканами. Своє гламурне, але стримане вбрання вона доповнила сатиновими туфлями на ремінцях, улюбленим нюдовим макіяжем і прикрасами з діамантами — кольє і сережками.

Єва Лонгорія / © Associated Press

Також на цей світський захід завітали й інші зірки, серед яких особливу увагу привернули акторки Кейт Гадсон у сукні з кейп-рукавом і Сідні Свіні в сріблястій «голій» сукні.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press