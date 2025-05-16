Підкреслила ноги: Наталі Портман у мінісукні з візерунками презентувала мультфільм

Наталі Портман / © Associated Press

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78-й Канський кінофестиваль у розпалі та щодня тішить глядачів та гостей новими зірковими іменами. Так, 16 травня захід відвідала оскароносна зірка Наталі Портман, яка вийшла на фотоколл присвячений мультфільму «Арко», в якому вона озвучила головну героїню.

Наталі Портман / © Associated Press

На набережній Круазетт 43-річна Наталі просто сяяла у чорній сукні від бренду Dior.

Це була мінісукня з рукавами-ліхтариками та об’ємною спідницею. Вона була виконана з мережива та повністю розшита білим бісером у квіткові візерунки.

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Наталі Портман / © Associated Press

Образ Наталі доповнила лаконічними босоніжками, сережками з камінням та ідеальною зачіскою-хвостом. На обличчі акторка зробила лаконічний макіяж.

Наталі Портман / © Associated Press

Очікується, що Портман також вийде на червону доріжку цього грандіозного заходу. Нагадаємо, що 2023 року вона також відвідала Канни і одягла тоді репліку культової сукні під назвою «Юнона», створеної самим Крістіаном Діором для колекції осінь-зима Milieu du Siècle 1949 року. Спідниця сукні була виконана у вигляді омбреподібних пелюсток, які є візитівкою бренду вже майже 75 років.

Наталі Портман 2023 року / © Getty Images

Наталі Портман 2023 року / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press