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- Шоу-бізнес
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Підкреслила ноги розрізом на спідниці: Вікторія Сільвстедт відвідала галавечір у Сен-Тропе
Модель знову обрала для світського заходу оригінальне вбрання.
Шведська красуня, королева краси і світська левиця — 50-річна Вікторія Сільвстедт — знову привернула багато уваги. Вона відвідала Літній галавечір Gala One в Сен-Тропе у Франції.
Вікторія на тусовку вирішила одягнути сукню білого кольору, але з кількома деталями. У вбрання була одна бретелька, яка була частиною аплікації на сукні, а також сукню моделі прикрашав високий розріз на спідниці, який повністю демонстрував її ноги, що давало змогу розгледіти гламурні босоніжки із зав’язками.
Образ Сільвстедт доповнила гламурними прикрасами з діамантами, а також улюбленою об’ємною зачіскою і макіяжем.
Нагадаємо, що в травні цього року вона також відвідала 78-й Каннський кінофестиваль, який відбувався на Лазуровому узбережжі. Того разу Вікторія перед прем’єрою фільму продемонструвала свою гламурну бальну сукню з пишною спідницею і шлейфом.