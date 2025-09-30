Підкреслила ноги сукнею з квітами: Амаль Клуні знову всіх зачарувала вибором вбрання

Джордж Клуні та Амаль Клуні / © Associated Press

Подружжя Джордж і Амаль Клуні вийшло разом у світ 29 вересня. Вони відвідали фотокол, який проводили до фільму «Джей Келлі» в межах 63-го Нью-Йоркського кінофестивалю.

Пара позувала перед камерами обійнявшись, але Амаль знову затьмарила чоловіка-кінозірку, адже її ефектна мінісукня мала неймовірний вигляд. Правозахисниця вбралася в червоне вбрання від Oscar de la Renta з колекції осінь-зима 2025 року — коротка сукня-бюстьє з оксамитовим верхом та пишною спідницею, повністю оздобленою 3D квітами.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Образ Амаль доповнили оксамитовий клатч, золоті туфлі-човники, гламурні прикраси з макіяжем і улюблена зачіска — волосся було укладене на один бік і накручене в легкі локони.

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Нагадаємо, що прем’єра фільму «Джей Келлі» відбулася в межах 82-го Венеційського кінофестивалю, і подружжя тоді теж відвідало її разом. Амаль підкорила публіку образом у вінтажній сукні від Jean-Louis Scherrer з тканини з ефектом пом’ятості.

Але через те, що на вулиці був сильний вітер, шлейф неслухняно піднімався, через що з парою трапився конфуз.

