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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила округлий живіт вбранням: папараці заскочили вагітну Енн Гетевей у Нью-Йорку

43-річна голлівудська акторка вперше з'явилася на публіці після того, як стало відомо про її третю вагітність.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Енн Гетевей

Енн Гетевей / © Getty Images

Папараці заскочили вагітну Енн Гетевей у Нью-Йорку. Це перший публічний вихід акторки після того, як вона оголосила, що чекає на третю дитину.

Зірка мала щасливий і розслаблений вигляд. Вона усміхалася фотографам, махала рукою і зовсім не намагалася приховати помітно округлий живіт.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн мала яскравий вигляд у червоному трикотажному вбранні з довгими рукавами, овальним вирізом і баскою з рюшами, яка акцентувала увагу на вагітному животі. Вбрання також мало низ зі спущеною лінією кроку.

Лук Гетевей доповнила червоними босоніжками на шпильках із зав’язками навколо щиколоток та оригінальною сумкою у формі серця такого ж відтінку. Знаменитість зробила укладання з локонами і зробила ніжний макіяж.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн Гетевей / © Getty Images

Із аксесуарів вона обрала лаконічні золоті сережки-кільця, золоте кольє, золотий браслет і каблучки, а також стильні сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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