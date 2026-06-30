Підкреслила округлий живіт вбранням: папараці заскочили вагітну Енн Гетевей у Нью-Йорку

Енн Гетевей / © Getty Images

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Папараці заскочили вагітну Енн Гетевей у Нью-Йорку. Це перший публічний вихід акторки після того, як вона оголосила, що чекає на третю дитину.

Зірка мала щасливий і розслаблений вигляд. Вона усміхалася фотографам, махала рукою і зовсім не намагалася приховати помітно округлий живіт.

Енн Гетевей / © Getty Images

Енн мала яскравий вигляд у червоному трикотажному вбранні з довгими рукавами, овальним вирізом і баскою з рюшами, яка акцентувала увагу на вагітному животі. Вбрання також мало низ зі спущеною лінією кроку.

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Лук Гетевей доповнила червоними босоніжками на шпильках із зав’язками навколо щиколоток та оригінальною сумкою у формі серця такого ж відтінку. Знаменитість зробила укладання з локонами і зробила ніжний макіяж.

Енн Гетевей / © Getty Images

Із аксесуарів вона обрала лаконічні золоті сережки-кільця, золоте кольє, золотий браслет і каблучки, а також стильні сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.

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