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- Шоу-бізнес
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Підкреслила округлий живіт вбранням: папараці заскочили вагітну Енн Гетевей у Нью-Йорку
43-річна голлівудська акторка вперше з'явилася на публіці після того, як стало відомо про її третю вагітність.
Папараці заскочили вагітну Енн Гетевей у Нью-Йорку. Це перший публічний вихід акторки після того, як вона оголосила, що чекає на третю дитину.
Зірка мала щасливий і розслаблений вигляд. Вона усміхалася фотографам, махала рукою і зовсім не намагалася приховати помітно округлий живіт.
Енн мала яскравий вигляд у червоному трикотажному вбранні з довгими рукавами, овальним вирізом і баскою з рюшами, яка акцентувала увагу на вагітному животі. Вбрання також мало низ зі спущеною лінією кроку.
Лук Гетевей доповнила червоними босоніжками на шпильках із зав’язками навколо щиколоток та оригінальною сумкою у формі серця такого ж відтінку. Знаменитість зробила укладання з локонами і зробила ніжний макіяж.
Із аксесуарів вона обрала лаконічні золоті сережки-кільця, золоте кольє, золотий браслет і каблучки, а також стильні сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі.