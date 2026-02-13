ТСН у соціальних мережах

Підкреслила плечі: акторка Алісія Вікандер вийшла на червону доріжку галаконцерту

У Лондоні відбувся галаконцерт напередодні церемонії BAFTA, яка відбудеться 22 лютого.

Алісія Вікандер

Алісія Вікандер / © Getty Images

Захід зібрав на червоній доріжці низку відомих людей, зокрема на фотокол вийшла лауреатка «Оскара» Алісія Вікандер та її чоловік Майкл Фассбендер.

Алісія Вікандер та її чоловік Майкл Фассбендер / © Getty Images

Алісія Вікандер та її чоловік Майкл Фассбендер / © Getty Images

Пара позувала на червоній доріжці обійнявшись і були дуже елегантними. Фассбендер обрав класичний чорний костюм і краватку-метелика, а Алісія світло-сіру сукню від Louis Vuitton з неопрену.

У вбрання акторки були відкриті плечі прикрашені об’ємним рюшем, а на спідниця виконаній у А-силуеті — кармани, у які вона ховала руки.

Також акторка доповнила вечірній образ зачіскою із зібраним волоссям та прикрасами від Louis Vuitton.

Алісія Вікандер / © Getty Images

Алісія Вікандер / © Getty Images

Цей захід відвідала і співачка Еллі Голдінг, яка зараз вагітна другою дитиною.

