Підкреслила плечі: акторка Алісія Вікандер вийшла на червону доріжку галаконцерту
У Лондоні відбувся галаконцерт напередодні церемонії BAFTA, яка відбудеться 22 лютого.
Захід зібрав на червоній доріжці низку відомих людей, зокрема на фотокол вийшла лауреатка «Оскара» Алісія Вікандер та її чоловік Майкл Фассбендер.
Пара позувала на червоній доріжці обійнявшись і були дуже елегантними. Фассбендер обрав класичний чорний костюм і краватку-метелика, а Алісія світло-сіру сукню від Louis Vuitton з неопрену.
У вбрання акторки були відкриті плечі прикрашені об’ємним рюшем, а на спідниця виконаній у А-силуеті — кармани, у які вона ховала руки.
Також акторка доповнила вечірній образ зачіскою із зібраним волоссям та прикрасами від Louis Vuitton.
Цей захід відвідала і співачка Еллі Голдінг, яка зараз вагітна другою дитиною.