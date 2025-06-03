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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила плечі: красуня Рене Зеллвеґер сяяла на церемонії в Нью-Йорку

Зірка серії фільмів про Бріджит Джонс відвідала церемонію вручення премії Gotham Awards.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Рене Зеллвеґер

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

У світ 56-річна Рене Зеллвеґер вийшла лише через кілька днів після того, як стало відомо, що вона розірвала стосунки зі своїм бойфрендом Ентом Енстедом.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер сяяла перед фотографами в чорній сукні. Вбрання акторки було лаконічним і однотонним, а також мало опущену лінію плеча.

Вбрання акторка доповнила лише чорними туфлями-човниками, високою зачіскою, лаконічним макіяжем, а також великою каблучкою на вказівному пальці із зеленим камінням.

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Рене Зеллвегер / © Associated Press

Нагадаємо, що в лютому цього року за участю акторки у прокат вийшла нова частина фільму «Бріджит Джонс», тому вона тішила шанувальників новими вбраннями. У межах промотуру вона відвідала Сідней, Рим, Лондон, Париж та кілька міст США. Серед вбрань, які вона обирала, також часто були сукні з відкритими плечима.

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Associated Press

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

Рене Зеллвеґер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
254
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