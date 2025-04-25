- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Підкреслила плечі й талію: Блейк Лайвлі у сукні зі шлейфом з’явилася на червоній доріжці
На цей важливий захід вона прийшла зі своєю родиною.
Приголомшлива Блейк Лайвлі, відома за роллю в серіалі «Пліткарка», з’явилася на галавечорі Time100 у Нью-Йорку, де її назвали однією з найвпливовіших людей у світі 2025 року.
Для цього заходу Блейк обрала жіночну і красиву сукню, завдяки якій всі погляди були прикуті лише до неї. Акторка носила сукню з відкритими плечима від бренду Zuhair Murad, яка вдало підкреслила її жіночну фігуру.
Вона була пошита з тканини рожевого кольору, яка нагадувала відтінок ніжних рум’ян, а також була прикрашена складками на ліфі, спущеними бретельками та довгим шлейфом.
Вбрання вона доповнила улюбленою зачіскою з голлівудською хвилею, макіяжем, а також красивими зеленими прикрасами від бренду Lorraine Schwartz: сережками, каблучками та браслетами.
Компанію акторцы на Time100 склали її найближчі люди — чоловік Раян Рейнольдс та її мама — 77-річна Елейн Лайвлі.
Мама Блейк одягла чорну довгу сукню з сітчастими рукавами та розсипом стразів. Волосся вона уклала в локони.