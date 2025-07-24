Підкреслила плечі й талію: Памела Андерсон вийшла на фотокол у Берліні

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон у межах промотуру до фільму «Голий пістолет» вирушила до Берліна. Акторка вийшла з Ліамом Нісоном, з яким зіграла в цій картині, на фотокол.

Памела цього разу одягла сукню міді з відкритими плечима, виконану в ніжно-блакитному кольорі. Вбрання ідеально сиділо на фігурі та підкреслювало талію зірки. Образ Памела доповнила сатиновими туфлями у колір сукні та лаконічними сережками. Від макіяжу акторка відмовилася, а свою нову коротку зачіску уклала в легкі хвилі.

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Раніше акторка також завітала до Лондона, де вийшла до фотографів у довгій вечірній сукні сливового відтінку. Сукня зірки була від бренду Rodarte.

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Памела Андерсон / © Associated Press

Фільм «Голий пістолет» — продовження легендарної комедійної франшизи, в якій актор Леслі Нільсен був обличчям кумедних пародій на детективи минулих десятиліть. Ліам Нісон зіграє сина незграбного детектива.

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images