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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила плечі й талію: Памела Андерсон вийшла на фотокол у Берліні

57-річна зірка представила фільм зі своєю участю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Памела Андерсон

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон у межах промотуру до фільму «Голий пістолет» вирушила до Берліна. Акторка вийшла з Ліамом Нісоном, з яким зіграла в цій картині, на фотокол.

Памела цього разу одягла сукню міді з відкритими плечима, виконану в ніжно-блакитному кольорі. Вбрання ідеально сиділо на фігурі та підкреслювало талію зірки. Образ Памела доповнила сатиновими туфлями у колір сукні та лаконічними сережками. Від макіяжу акторка відмовилася, а свою нову коротку зачіску уклала в легкі хвилі.

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Ліам Нісон і Памела Андерсон / © Getty Images

Раніше акторка також завітала до Лондона, де вийшла до фотографів у довгій вечірній сукні сливового відтінку. Сукня зірки була від бренду Rodarte.

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Фільм «Голий пістолет» — продовження легендарної комедійної франшизи, в якій актор Леслі Нільсен був обличчям кумедних пародій на детективи минулих десятиліть. Ліам Нісон зіграє сина незграбного детектива.

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
165
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