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- Шоу-бізнес
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Підкреслила стрункі ноги: Кеті Перрі у чорній сукні-блейзері прийшла на фешншоу у Парижі
Артистка в образі total black постала на Паризькому тижні високої моди.
Кеті Перрі стала гостею показу Модного дому Balenciaga, який відбувся у межах Тижня високої моди в Парижі. Бренд презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.
Співачка одягла на фешншоу коротку чорну сукню-блейзер, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Вбрання мало V-подібний виріз і відкриті плечі.
Аутфіт Перрі доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила гладку зачіску, випустивши одне пасмо спереду, макіяж із пишними віями і молочний манікюр. Родзинкою образу Перрі стали іміджеві окуляри у металевій оправі, які перетворили її на ікону інтелектуального гламуру.
Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили чутки про своє розлучення.