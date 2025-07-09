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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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91
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Підкреслила стрункі ноги: Кеті Перрі у чорній сукні-блейзері прийшла на фешншоу у Парижі

Артистка в образі total black постала на Паризькому тижні високої моди.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Getty Images

Кеті Перрі стала гостею показу Модного дому Balenciaga, який відбувся у межах Тижня високої моди в Парижі. Бренд презентував колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.

Співачка одягла на фешншоу коротку чорну сукню-блейзер, яка ідеально підкреслила її стрункі ноги. Вбрання мало V-подібний виріз і відкриті плечі.

Кеті Перрі / © Getty Images

Кеті Перрі / © Getty Images

Аутфіт Перрі доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках. Вона зробила гладку зачіску, випустивши одне пасмо спереду, макіяж із пишними віями і молочний манікюр. Родзинкою образу Перрі стали іміджеві окуляри у металевій оправі, які перетворили її на ікону інтелектуального гламуру.

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили чутки про своє розлучення.

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