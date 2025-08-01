Підкреслила стрункі ноги: Памела Андерсон у дуже короткій кокетливій сукні зʼявилася у Нью-Йорку

Памела Андерсон / © Getty Images

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Памела Андерсон потрапила до обʼєктивів папараці на вулицях Нью-Йорка. Акторка у ніжному кокетливому образі йшла на захід у межах промотуру комедійного бойовика «Голий пістолет», у якому вона зіграла разом із Ліамом Нісоном.

На зірці була дуже коротка сукня світло-рожевого кольору вільного силуету, яка підкреслила її стрункі ноги. Вбрання мало прозору накидку з органзи на одну руку.

Памела Андерсон / © Getty Images

Аутфіт Памела доповнила капроновими білими колготами з принтом і білими гостроносими туфлями на шпильках.

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Андерсон зробила зачіску з локонами, з якою ходить останнім часом, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у білій оправі і з рожевими лінзами.

Нагадаємо, Памела Андерсон на радіостанції SiriusXM позувала в обіймах актора Ліама Нісона.