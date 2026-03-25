- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Підкреслила струнку фігуру: Ейса Гонсалес зачарувала публіку у сукні з мереживом на плечах
Своїм образом зірка продемонструвала як дотримуватися балансу між гламуром та елегантністю.
Акторка Ейса Гонсалес приголомшила світ, коли з’явилася на прем’єрі фільму «Майк, Нік, Нік і Еліс» у Санта-Моніці, адже обрала маленьку чорну сукню з цікавими деталями.
Її маленька чорна сукня була з відкритими плечима та мереживом на плечах і по всій довжині, і належить до колекції бренду Carolina Herrera осінь-зима 2026 року. Вбрання мало приталений та прямий силует і чідово підкреслювало фігуру.
Цю маленьку чорну сукню акторка доповнила лакованими чорними туфлями на підборах Jimmy Choo та прикрасами.