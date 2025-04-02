Підкреслила талію: Сідні Свіні одягла темну сукню на презентацію фільму

Сідні Свіні / © Associated Press

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27-річна акторка Сідні Свіні разом із Амандою Сейфрід зіграв у екранізації гучного роману «Служниця» письменниці Фріди Макфадден, який написаний у жанрі психологічний трилер. Книжка стала міжнародним бестселером, тому очікується, що й картина зацікавить багатьох шанувальників цієї історії та стане однією з найочікуваніших робіт року.

Сідні Свіні з Амандою Сейфрід / © Associated Press

Однак не варто чекати реліз надто скоро. Знімання «Служниці» розпочалися у січні 2025 року, а реліз заплановано аж на 25 грудня. Проте акторки вже розпочинають промокампанію та взяли участь у презентації своєї роботи на заході CinemaCon, у вівторок, 1 квітня, у Лас-Вегасі.

Сідні Свіні, яка виконає у фільмі головну роль, з’явилася на публіці в оригінальній сукні від бренду Wiederhoef, що мала дуже тісний корсет, який підкреслював талію дівчини. Також вбрання прикрашала вертикальне прострочення на корсеті і широкий пояс на стегнах із пряжкою. Вона доповнила образ туфлями на підборах, макіяжем та укладанням з легкими локонами.

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Сідні Суїні / © Associated Press

Окрім Сідні та Аманди у фільмі з’являться також актори Брендон Скленар та Мікеле Морроне.

Брендон Скленар, Аманда Сейфрід, Сідні Суїні та режисер фільму Пол Фейг / © Associated Press

Раніше Брендона Скленара кіномани могли побачити також в екранізації роману Коллін Гувер «Покинь, якщо кохаєш», де він зіграв із Блейк Лайвлі.

Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Getty Images Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Associated Press Сідні Свіні / © Getty Images