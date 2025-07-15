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- Шоу-бізнес
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Підкреслила живіт: вагітна Ванесса Кірбі в чорній сукні прийшла на прем'єру фільму
Акторка мала дуже щасливий вигляд і була неймовірно красивою у своєму однотонному вбранні.
Ванесса Кірбі вирушила до Австралії, щоб відвідати презентацію фільму «Фантастична 4: Перші кроки», що відбулася у Сіднеї. Акторка зараз вагітна своєю першою дитиною і на фотокол, перед прем’єрою фільму, вийшла в чорній обтислій сукні, у якої були довгі рукави і спідниця.
У зоні живота сукня Ванесси була трохи прозорою, а ось на грудях її доповнювала темніша вставка тканини. Також образ Кірбі доповнила чорною накидкою, лаконічною зачіскою, макіяжем та сережками-каффами.
Фільм «Фантастична 4: Перші кроки» знаменує останнє перезавантаження легендарної команди супергероїв Marvel і є одним з найочікуваніших релізів студії за останні роки. Напередодні прем’єри Ванесса та інші актори картини відвідали кілька міст: Лондон, Париж та Берлін. В останньому вона з’явилася на публіці в образі, який був копією луку вагітної Ріанни.