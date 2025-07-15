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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Підкреслила живіт: вагітна Ванесса Кірбі в чорній сукні прийшла на прем'єру фільму

Акторка мала дуже щасливий вигляд і була неймовірно красивою у своєму однотонному вбранні.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ванесса Кірбі

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі вирушила до Австралії, щоб відвідати презентацію фільму «Фантастична 4: Перші кроки», що відбулася у Сіднеї. Акторка зараз вагітна своєю першою дитиною і на фотокол, перед прем’єрою фільму, вийшла в чорній обтислій сукні, у якої були довгі рукави і спідниця.

У зоні живота сукня Ванесси була трохи прозорою, а ось на грудях її доповнювала темніша вставка тканини. Також образ Кірбі доповнила чорною накидкою, лаконічною зачіскою, макіяжем та сережками-каффами.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Фільм «Фантастична 4: Перші кроки» знаменує останнє перезавантаження легендарної команди супергероїв Marvel і є одним з найочікуваніших релізів студії за останні роки. Напередодні прем’єри Ванесса та інші актори картини відвідали кілька міст: Лондон, Париж та Берлін. В останньому вона з’явилася на публіці в образі, який був копією луку вагітної Ріанни.

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кірбі / © Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ванесса Кирби / © Getty Images

© Getty Images

Ванесса Кирби_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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