Підкреслила живіт: вагітна Ванесса Кірбі в чорній сукні прийшла на прем'єру фільму

Ванесса Кірбі / © Getty Images

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Ванесса Кірбі вирушила до Австралії, щоб відвідати презентацію фільму «Фантастична 4: Перші кроки», що відбулася у Сіднеї. Акторка зараз вагітна своєю першою дитиною і на фотокол, перед прем’єрою фільму, вийшла в чорній обтислій сукні, у якої були довгі рукави і спідниця.

У зоні живота сукня Ванесси була трохи прозорою, а ось на грудях її доповнювала темніша вставка тканини. Також образ Кірбі доповнила чорною накидкою, лаконічною зачіскою, макіяжем та сережками-каффами.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Фільм «Фантастична 4: Перші кроки» знаменує останнє перезавантаження легендарної команди супергероїв Marvel і є одним з найочікуваніших релізів студії за останні роки. Напередодні прем’єри Ванесса та інші актори картини відвідали кілька міст: Лондон, Париж та Берлін. В останньому вона з’явилася на публіці в образі, який був копією луку вагітної Ріанни.

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Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Getty Images Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press