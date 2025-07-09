Підкреслила живіт: вагітна Ванесса Кірбі вийшла на публіку в Берліні

Ванесса Кірбі / © Getty Images

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Зовсім нещодавно 37-річна британська акторка Ванесса Кірбі, повідомила, що чекає свого первістка, досить яскравим чином, підкресливши свій вагітний живіт обтислою сукнею. Цього ж тижня вона повторила вихід. Ванесса відвідала захід присвячений фільму «Фантастична четвірка: Перші кроки» у Берліні.

Ванесса одягла чорну сукню від Alaia, у якої топ і спідниця були об'єднані смужками тканини, також на спідниці в зоні стегон були вирізи. Носила це вбрання вона в поєднанні з боді-водолазкою від Alaia, прикрасами з діамантами Cartier і босоніжками зі шнурівкою від Manolo Blahnik. Волосся акторки було укладено в елегантну хвилю.

Ванесса Кірбі / © Getty Images

Нагадаємо, що Ванесса від 2022 року у стосунках із Полом Рабілем — колишнім професійним гравцем у лакрос, якому зараз 39 років. Наприкінці 2024 року британська акторка та американський спортсмен оголосили про заручини.

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Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Getty Images Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press Ванесса Кірбі / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press