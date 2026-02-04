Підкреслила фігуру корсетом і штанами з пряжками: Марго Роббі заскочили папараці у Лондоні

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі вирушила до Великої Британії. Акторка сходила 4 лютого на інтерв’ю до студії BBC, щоб прорекламувати фільм «Буремний перевал», у якому зіграла головну роль.

Зірку заскочили фотографи і Марго знову змогла здивувати, адже продемонструвала образ у корсеті, який став відсиланням до моди минулого. Ця річ з декольте і шнуруванням була від Dilara Findikoglu з колекції весна-літо 2023, а поєднала вона корсет зі штанами від цього ж бренду, але чорними і декорованими пряжками.

Марго Роббі / © Getty Images

Також Марго доповнила образ шкіряним плащем від Chanel з колекції Pre-Fall 2026, яку створив Матьє Блазі та презентував у Нью-Йорку, чорною сумкою від Dilara Findikoglu, окулярами та прикрасами.

Марго Роббі / © Getty Images

А ще днем раніше акторка була у Парижі, де вийшла на публіку у сукні від Chanel, яку для неї створив модельєр. У вбранні відчувалося відсилання до епохи Бронте, однак також було помітно, що дизайнер надихнувся культовим персонажем з іншого фільму.

Марго Роббі / © Getty Images

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. В центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всеохопну руйнівну силу.

В український прокат фільм «Буремний перевал» вийде 12 лютого.