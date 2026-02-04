ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
224
Час на прочитання
2 хв

Підкреслила фігуру корсетом і штанами з пряжками: Марго Роббі заскочили папараці у Лондоні

Акторка привернула увагу новим ансамблем, у якому поєднала шик, гламур та естетику 19-го століття.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі вирушила до Великої Британії. Акторка сходила 4 лютого на інтерв’ю до студії BBC, щоб прорекламувати фільм «Буремний перевал», у якому зіграла головну роль.

Зірку заскочили фотографи і Марго знову змогла здивувати, адже продемонструвала образ у корсеті, який став відсиланням до моди минулого. Ця річ з декольте і шнуруванням була від Dilara Findikoglu з колекції весна-літо 2023, а поєднала вона корсет зі штанами від цього ж бренду, але чорними і декорованими пряжками.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Також Марго доповнила образ шкіряним плащем від Chanel з колекції Pre-Fall 2026, яку створив Матьє Блазі та презентував у Нью-Йорку, чорною сумкою від Dilara Findikoglu, окулярами та прикрасами.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

А ще днем раніше акторка була у Парижі, де вийшла на публіку у сукні від Chanel, яку для неї створив модельєр. У вбранні відчувалося відсилання до епохи Бронте, однак також було помітно, що дизайнер надихнувся культовим персонажем з іншого фільму.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. В центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всеохопну руйнівну силу.

В український прокат фільм «Буремний перевал» вийде 12 лютого.

Марго Роббі у вечірніх сукнях (37 фото)

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
224
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie