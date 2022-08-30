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Підписники цікавляться: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка розсекретила свою вагу

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Підписники цікавляться: дружина екс"Холостяка" Макса Михайлюка розсекретила свою вагу

Даша Хлистун

Модель Даша Хлистун зізналася фоловерам, скільки вона важить.

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – після пологів дуже швидко повернула собі струнку фігуру. Нині дівчина перебуває у чудовій фізичній формі.

Фоловери поцікавилися у Даші, яка у неї вага та ріст.

"49-50 десь так", - написала Хлиистун на знімку, де вона стоїть у чорному кроптопі і джинсових шортах.

Даша Хлистун / ©
Даша Хлистун

Її зріст – 179 см.

Ще підписники запитали, скільки разів на день вона їсть. Даша відповіла, що 3-2 рази.

Даша Хлистун / ©
Даша Хлистун

Нагадаємо, минулого разу Хлистун продемонструвала свої пружні сідниці у рожевому бікіні з принтом "собачий зуб".

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