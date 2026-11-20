Діти Метью Макконагі та Каміли Алвес / © Associated Press

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Троє дітей Метью Макконагі та Каміли Алвес відвідали прем’єру фільму Way of the Warrior Kid у Лос-Анджелесі. На червону доріжку вони вийшли самостійно — без супроводу своїх зіркових батьків.

18-річний Леві, 16-річна Віда та 13-річний Лівінгстон разом позували фотографам. Приводом для сімейного виходу став новий фільм за участю старшого сина актора: Леві зіграв у стрічці персонажа на ім’я Кенні.

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Діти Метью Макконагі та Каміли Алвес / © Associated Press

Для прем’єри юнак обрав темно-синій костюм із сорочкою, Віда з’явилася в елегантній білій сукні, а Лівінгстон — у світло-блакитному костюмі з білою футболкою. Усі троє мали дорослий вигляд й впевнено поводилися перед камерами.

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Сини Метью Макконагі та Каміли Алвес / © Associated Press

Поява дітей Макконагі привернула увагу громадськості, оскільки вони не так часто разом з’являються на червоній доріжці. Сам фільм, у якому також знявся Кріс Пратт, вийде на Apple TV 25 листопада.

Донька Метью Макконагі та Каміли Алвес / © Associated Press

Син і донька Метью Макконагі та Каміли Алвес / © Associated Press

Нагадаємо, раніше Каміла Алвес у розкішній сукні з паєтками відвідала гала-вечір разом із Метью Макконагі та сином.

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