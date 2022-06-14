Підростає мамина копія: 10-річна дочка Бейонсе сходила на баскетбол із батьком, Джей-Зі

Доньці суперзірок зовсім мало років, але вона вже має чудовий смак.

У Бейонсе та репера Джей-Зі троє дітей, але з'являються вони на публіці з ними вкрай рідко. Старшій із дітей Блу Айві Картер лише 10 років, але дівчинка вже встигла стати лауреаткою кількох премій, зокремі і "Греммі" за найкраще музичне відео року (Brown Skin Girl) та наймолодшою власницею BET Award у віці восьми років, коли виграла цю нагороду 2020 року.

Торік Блу Айві знялася з мамою та молодшою сестрою в рекламі IVY PARK і більше не виходила на публіку.

Однак вчора, 13 червня, вона разом із батьком Джей-Зі відвідала фінальну гру NBA у Сан-Франциско. Сім'я Картерів – великі шанувальники баскетболу. І варто відзначити, що Блу Айві дуже підросла і стала схожою на знамениту маму. Також дівчинка має чудовий смак, стежить за волоссям і вже користується косметикою. На публіці вона з'явилася у спортивних штанах, чорній футболці та косусі.

Блу Айві та Джей-Зі / Фото: Getty Images

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