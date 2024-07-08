Підтримала коханого: Джорджина Родрігес сходила на матч збірної Португалії

Дівчина була присутня на всіх іграх свого бойфренда у рамках Євро-2024.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес з'явилася на матчі між збірними Франції та Португалії у рамках Євро-2024. Французи обіграли команду Кріштіану Роналду в серії пенальті та вийшли до півфіналу.

У VIP-ложі стадіону Джорджина позувала в чорній мінісукні з принтом у вигляді великих червоних троянд від Guess, яку доповнила чорними чоботями на шпильках, а також розкішною червоною сумкою з крокодилової шкіри Hermes Kelly.

Як відомо, кохана португальського футболіста відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, у тому числі спортивні, вона часто доповнює одним із її численних аксесуарів Hermes.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес відвідувала матч між збірними Туреччини та Португалії. Тоді команда Кріштіану Роналду здобула перемогу з рахунком 3:0. На гру Родрігес прилетіла приватним літаком у компанії своїх старших дітей.

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