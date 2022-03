Підтримала Україну: акторка Дженніфер Білз одягла вбрання від Gucci у кольорах українського прапора на світську церемонію

Зірки зі всього світу продовжують підтримувати Україну.

6 березня в Санта-Моніці відбулася церемонія вручення премій Film Independent Spirit Awards 2022. Саме на ній коміки Нік Офферман і Меган Маллаллі розповіли публіці про російське вторгнення, що триває в Україну, а також зі сцени сказали Путіну "F**k off and go home" .

Нік Офферман та Меган Маллаллі / Getty Images

Також на цій же церемонії американська акторка Дженніфер Білз, відома завдяки головній ролі у фільмі 1983 року "Танець-спалах", який приніс їй номінацію на премію "Золотий глобус", з'явилася перед камерами у вбранні у кольорах українського прапора.

58-річна акторка з'явилася на публіці в жовтому топі та синій спідниці від Gucci підібравши до образу золоті туфлі-човники на підборах та золотий клатч.

Дженніфер Білз / Getty Images

Дуже багато знаменитостей сьогодні у світі одягають або українські вишиванки, або вбрання у кольорах українського прапора. Вчора мама Ілона Маска — Мей Маск — записала відео на підтримку України та з'явилася у кадрі у сукні-вишиванці від українського бренду Yuliya Magdych, виконаному синіми нитками.

