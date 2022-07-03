Підтримала Україну: акторка Кейт Бланшетт одягла костюм у кольорах українського прапора

Вона одягла приголомшливий штанний костюм, щоб висловити свою солідарність нашій країні та допомогти фінансово.

Оскароносна акторка та за сумісництвом пані посол доброї волі ООН у справах біженців Кейт Бланшетт підтримала Україну. Зірка одягла костюм американського бренду Grayscale, який було виконано у кольорах нашого прапора.

Жакет та штани були красивого синього відтінку і на них проходила яскраво-жовта широка смуга. Автором цього вбрання є американський бренд Grayscale, який вони створили ексклюзивно для Кейт. Далі його потім виставлять на благодійний аукціон, а виручені кошти будуть спрямовані на підтримку тих, хто постраждав від війні.

Знімком акторки в цьому чудовому вбранні поділилася стилістка Елізабет Стюарт.

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