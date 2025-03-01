Підтримала Україну: легендарна акторка Катрін Деньов прикрасила вбрання синьо-жовтим прапором

Захід відвідали багато французьких та міжнародних зірок, серед яких була легендарна акторка Катрін Денєв — вона відкрила його зворушливими словами.

Катрін Деньов / Фото: Associated Press

"Я оголошую 50-у церемонію вручення премії "Сезар" відкритою та присвячую її Україні", — проголосила 81-річна зірка із закріпленим на лацкані синьо-жовтим прапором.

Таким чином Деньов публічно підтримала Україну після скандальної події у Білому домі. Одягла того вечора французька зірка окрім жакета гламурну блузу з бісером, а також довгу спідницю. На плечі титулована акторка накинула об'ємну шубу.

Катрін Деньов / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що акторка Аріана Гранде, яка цього року номінована на "Оскар", скопіювала образ Катрін, який та теж носила на "Оскарі" багато років тому.

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