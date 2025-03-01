Підтримала Україну: легендарна акторка Катрін Деньов прикрасила вбрання синьо-жовтим прапором

У Парижі відбулася 50-та церемонія вручення національної кінопремії Франції "Сезар".
Захід відвідали багато французьких та міжнародних зірок, серед яких була легендарна акторка Катрін Денєв — вона відкрила його зворушливими словами.
"Я оголошую 50-у церемонію вручення премії "Сезар" відкритою та присвячую її Україні", — проголосила 81-річна зірка із закріпленим на лацкані синьо-жовтим прапором.
Таким чином Деньов публічно підтримала Україну після скандальної події у Білому домі. Одягла того вечора французька зірка окрім жакета гламурну блузу з бісером, а також довгу спідницю. На плечі титулована акторка накинула об'ємну шубу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що акторка Аріана Гранде, яка цього року номінована на "Оскар", скопіювала образ Катрін, який та теж носила на "Оскарі" багато років тому.
Читайте також:
- У леопардовій блузці та мереживних туфлях: 81-річна Катрін Денєв побувала на фешншоу Dolce & Gabbana
- У шоколадному пальті та з блакитною сумочкою: 81-річна Катрін Деньов на Тижні моди в Парижі
- Який вигляд мають дочки найкрасивіших акторок XX століття: п'ять жінок, про яких ви не знали