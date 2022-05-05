Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підтримав Україну образом: американський актор вдягнув на Met Gala синьо-жовте вбрання

Дата публікації
Перегляди
672
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підтримав Україну образом: американський актор вдягнув на Met Gala синьо-жовте вбрання

Келвін Харрісон молодший / Associated Press

2 травня в США відбувся головний костюмований бал року, який збирає на червоній доріжці найкрасивіші вбрання та найзнаменитіших особистостей.

Одним з гостей заходу Met Gala став 27-річний американський актор Келвін Гаррісон молодший, відомий багатьом за ролями у фільмах "Хвилі", "Сірано" та "Суд над чирькою сімкою".

На червоній доріжці Келвін з'явився у вбрані від бренду Prada, що складалося з чорного піджака та штанів, розшитих камінням. Цікавою деталлю образу стали синя сорочка та жовта краватка.

Келвін Харрісон молодший / © Associated Press
Келвін Харрісон молодший / Associated Press

Нагадаємо, що також свою підтримку висловила і режисерка Отем де Вайлд, одягнувши на цей захід капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.

Отем де Уайлд / © Associated Press
Отем де Уайлд / Associated Press

Читайте також:

Наступна публікація