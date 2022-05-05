Підтримав Україну образом: американський актор вдягнув на Met Gala синьо-жовте вбрання

2 травня в США відбувся головний костюмований бал року, який збирає на червоній доріжці найкрасивіші вбрання та найзнаменитіших особистостей.
Одним з гостей заходу Met Gala став 27-річний американський актор Келвін Гаррісон молодший, відомий багатьом за ролями у фільмах "Хвилі", "Сірано" та "Суд над чирькою сімкою".
На червоній доріжці Келвін з'явився у вбрані від бренду Prada, що складалося з чорного піджака та штанів, розшитих камінням. Цікавою деталлю образу стали синя сорочка та жовта краватка.
Нагадаємо, що також свою підтримку висловила і режисерка Отем де Вайлд, одягнувши на цей захід капелюх від українського дизайнера Руслана Багінського.
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