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Підтримка у Каннах: румунські акторки вийшли на фотокол у кольорах українського прапора

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Підтримка у Каннах: румунські акторки вийшли на фотокол у кольорах українського прапора

Мара Бугарін і Мара Вікол / Фото: Getty Images

В останні три місяці носити синьо-жовті речі стало міжнародний трендом. Кольори українського прапора тепер одягають модні блогери, інфлуенсери та зірки з усього світу. Таким чином знаменитості висловлюють свою підтримку нашій країні, яка потерпає від війни.

Під час фотоколу до румунського драматичного фільму "Метроном", який буде представлений під час 75-го Каннського фестивалю, зірки картини Мара Бугарін і Мара Вікол вишли до публіки у синій та жовтій сукні, підтримавши таким чином Україну.

Мара Бугарін і Мара Вікол / © Getty Images
Мара Бугарін і Мара Вікол / Фото: Getty Images

А що стосується самої картини, то вона розповідатиме про осінь 1972 року. Головна героїня фільму 17-річна дівчина на ім'я Анна, яка дізнається, що її хлопець назавжди хоче втекти з країни. У пари є лише кілька днів до його від'їзду, які вони хочуть провести разом.

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