Підтримка в деталях: американська акторка одягла на прем'єру фільму перстень з прапором України

Підтримка в деталях: американська акторка одягла на прем'єру фільму перстень з прапором України

Зірки з усього світу підтримують Україну у нашій боротьбі за волю. Хтось робить це гучними заявами, а інші – одягаючи речі та аксесуари у кольорах української символіки.

Американська акторка та письменниця Наташа Ротуелл відвідала на початку місяця прем'єру фільму "Сонік 2", у якому озвучила один із персонажів. На заході, що выдбувався у Лос-Анджелесі, зірка з'явилася з оригінальною прикрасою на руці – круглим перснем з кольорами прапора України. Автором цього виробу є бренд Le Vian Jewelry.

Наташа Ротуелл / Associated Press

Наташа Ротуелл / Associated Press

Таким чином, знаменитість підтримала нашу країну, яка два вже місяці героїчно захищає себе від російської агресії.

Наташа Ротуелл / Associated Press

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