Підтримує українських дизайнерів: Періс Гілтон одягла кепі від Руслана Багінського

Знаменита блондинка продемонструвала кілька оригінальних образів у головному уборі від українського дизайнера.

Зірка ріалітішоу та гламурна світська левиця Періс Гілтон потрапила під приціл папараці зі своїм чоловіком Картером Реумом. Пара зараз проводить час у Європі, вони багато подорожують, зокрема Італією.

Картер Реум та Періс Гілтон / Фото: Getty Images

На крайніх фото папараці зазнімкували Періс та Картера на балконі в Портофіно, коли вони вечеряли. Пара була дуже розслабленою і в доволі лаконічних образах, проте не можна не відзначити оригінальний головний убір Гілтон – чорний кепі від українського дизайнера головних уборів Руслана Багінського.

Капелюшок Періс поєднала з чорною майкою, сонцезахисними окулярами та легкими штанами з леопардовим принтом.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Також декількома ефектними знімками у цьому чорному кепі блондинка поділилася і в Instagram.

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