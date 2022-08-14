Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підтримує Україну: Кріс Мартін із Coldplay вийшов на сцену з прапором України

Дата публікації
Перегляди
130
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підтримує Україну: Кріс Мартін із Coldplay вийшов на сцену з прапором України

Кріс Мартін / Фото: Getty Images

Зараз у британського рок-гурту Coldplay світовий тур на підтримку альбому Music of the Spheres.

Артисти їздять Європою і часто на їхніх концертах з'являються гості, серед яких неодноразово були українські артисти. Так нещодавно на сцену у Брюсселі вийшов Святослав Вакарчук, виконавши свій культовий хіт "Обійми".

Але лише цим підтримка від Coldplay не закінчилася, адже на кожному концерті Кріс Мартін виходить на сцену із прапором України на руці у вигляді двох стрічок блакитного та жовтого кольору. Таким чином, артист показує свою позицію та солідарність із нашою країною.

Під час концерту в Лондоні, 12 серпня, який відбувався на стадіоні Вемблі, Кріс також був із цими синьо-жовтими стрічками на руці.

Кріс Мартін / © Getty Images
Кріс Мартін / Фото: Getty Images
Кріс Мартін / © Getty Images
Кріс Мартін / Фото: Getty Images

Читайте також:

Світові знаменитості, що збирають кошти на допомогу Україні

Світові знаменитості, що збирають кошти на допомогу Україні

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
130
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація