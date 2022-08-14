Підтримує Україну: Кріс Мартін із Coldplay вийшов на сцену з прапором України

Артисти їздять Європою і часто на їхніх концертах з'являються гості, серед яких неодноразово були українські артисти. Так нещодавно на сцену у Брюсселі вийшов Святослав Вакарчук, виконавши свій культовий хіт "Обійми".

Але лише цим підтримка від Coldplay не закінчилася, адже на кожному концерті Кріс Мартін виходить на сцену із прапором України на руці у вигляді двох стрічок блакитного та жовтого кольору. Таким чином, артист показує свою позицію та солідарність із нашою країною.

Під час концерту в Лондоні, 12 серпня, який відбувався на стадіоні Вемблі, Кріс також був із цими синьо-жовтими стрічками на руці.

Кріс Мартін / Фото: Getty Images

Кріс Мартін / Фото: Getty Images

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