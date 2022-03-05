Підтримує Україну в інформаційному полі: Джамала виступила на фінальному відборі "Євробачення" у Німеччині

Співачка Джамала разом із дітьми кілька днів тому поїхала з України до Туреччини, але продовжує боротьбу за країну допомагаючи в інформаційному полі.

Артистка дала величезну кількість інтерв'ю європейським каналам, розповідаючи світові про російського агресора.

"Я дала вже близько 30 інтерв'ю різним міжнародним виданням. Кожну хвилинку без відпочинку я думаю, як зробити так, щоб увесь світ зрозумів: це не просто війна в Україні. Ні. Це, без сумніву, найбільший кричущий злочин XXI століття. Завтра я лечу до Берліна "Буду словом доносити до кожного вуха, що відбувається в моїй рідній Україні. Тому що кожна хвилина для нас зараз важлива. Кожна секунда!", — писала Джамала раніше.

Тепер стало відомо, що співачка виступила на фінальному відборі на "Євробачення", виконавши пісню "1944" про депортацію кримських татар, з якою виграла цей пісенний конкурс у Стокгольмі 2016 року.

На сцену співачка вийшла у чорному костюмі, а в руках тримала прапор України. Відомо, що Джамала також організувала кілька виступів у Європі, а всі доходи з концертів надсилатиме на допомогу Збройним силам України.

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