Підтримує зв'язок із колишньою свого сина: Вікторія Бекхем опублікувала милий коментар під знімком Мії Ріган

Нещодавно стало відомо, що середній син Вікторії та Девіда Бекхемів – Ромео та його дівчина Міа Ріган розійшлися. Проте Вікторія продовжує підтримувати зв'язок із моделлю.

Міа поділилася новим знімком у своєму блогу в Instagram, а 48-річна Вікторія прокоментувала фото моделі, написавши: "Прекрасна" та додала поцілунки. Очевидно, що мама Ромео чудово ставиться до його вже колишньої дівчини та продовжує підтримувати з нею певний зв'язок.

Міа Ріган та Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Мії Ріган

Трирічний і здавалося б, ідеальний роман Мії та Ромео був бурхливим, кажуть, стосунки пари не витримали відстані.

19-річний футболіст Ромео видалив усі спільні фото з 19-річною Мією зі свого облікового запису в Instagram. Дівчина зробила те саме. Ромео проводить більшу частину свого часу у Сполучених Штатах, доки він займається футбольною кар'єрою. А Міа займається модельним бізнесом у Лондоні.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

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