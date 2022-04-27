"Підтримуйте одне одного": солістка KAZKA Заріцька із синьо-жовтим прапором вийшла на мітинг у Нью-Йорку

Співачка закликала всіх виходити на мітинги і підтримувати Україну.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька нині перебуває у США. Артистка опублікувала в Instagram знімки із мітингу на підтримку України у Нью-Йорку. Люди вийшли на вулиці із українськими прапорами та плакатами із закликами врятувати Маріуполь, закрити небо і зі словами любові до нашої країни.

Артистка також прийшла на мітинг з синьо-жовтим прапором.

"Україна зараз це синонім хоробрості! Синонім боротьби за свободу, свою культуру і територію. Ми з усіх куточків світу маємо кричати про допомогу нашій країні! В наших силах використовувати всі можливості, які ми маємо, щоб перемогти війну!!!

Використовуйте кожну вільну хвилину, не жалійте себе, виходьте на протести! Якщо вам здається, що ви вже втомлюєтесь від поганих новин, ви вже виснажені, то подумайте, будь ласка, про наших захисників і захисниць, які з початку війни нас боронять. В наших силах зробити так, щоб ця війна закінчилась нашою перемогою і якомога швидше!!!

Підтримуйте одне одного, допомагайте, не жалійте грошей на ЗСУ і на діточок, давайте піднажмемо! Вперед до перемоги!" – написала співачка.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч провела прямий ефір в Instagram із дружинами бійців із полку "Азов", які нині перебувають у Маріуполі. Жінки розповіли, що там нині відбувається. Вони також зазначали, як фоловери можуть допомогти військовим і цивільним, які зараз перебувають у блокаді у Маріуполі

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