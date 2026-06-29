- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Підтримала Бразилію: Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026
11 червня розпочався чемпіонат світу з футболу-2026, і багато знаменитостей відвідують футбольні матчі та вболівають за свої збірні.
45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася у своєму Instagram серією фото з матчу збірної її рідної Бразилії в рамках чемпіонату світу-2026. На матч вона пішла зі своїм сином — 14-річним Ноа.
На фото модель позувала у білій майці з прапором Бразилії та білих мінішортах, а її син — у футболці національної збірної. «Найщасливіші вболівальники», — написала Амбросіо під публікацією.
Судячи зі знімків та відео, вона, її син, а також її друзі та інші блогери весело провели час.
Нагадаємо, що раніше ефектна Ізабель Гулар у бікіні підтримала збірну Бразилії на ЧС-2026.