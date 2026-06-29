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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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8
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1 хв

Підтримала Бразилію: Алессандра Амбросіо разом із сином відвідала матч чемпіонату світу-2026

11 червня розпочався чемпіонат світу з футболу-2026, і багато знаменитостей відвідують футбольні матчі та вболівають за свої збірні.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Коментарі
Алессандра Амброзіо з сином Ноа

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася у своєму Instagram серією фото з матчу збірної її рідної Бразилії в рамках чемпіонату світу-2026. На матч вона пішла зі своїм сином — 14-річним Ноа.

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

На фото модель позувала у білій майці з прапором Бразилії та білих мінішортах, а її син — у футболці національної збірної. «Найщасливіші вболівальники», — написала Амбросіо під публікацією.

Судячи зі знімків та відео, вона, її син, а також її друзі та інші блогери весело провели час.

Син Алессандри Амбросіо на футболі / © Instagram Алессандри Амбросіо

Син Алессандри Амбросіо на футболі / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з сином Ноа / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо на ЧС-2026 / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо на ЧС-2026 / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, що раніше ефектна Ізабель Гулар у бікіні підтримала збірну Бразилії на ЧС-2026.

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Дата публікації
Кількість переглядів
8
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