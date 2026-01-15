Підтримала популярний тренд: Гайді Клум показала, який вигляд мала 10 років тому

Гайді Клум / © Getty Images

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — теж вирішила підтримати цей тренд і опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених 2016 року. Серед них була обкладинка глянцевого журналу, фотосесія в купальнику і фото з якогось світського заходу-презентації.

Гайді Клум у 2016-му / © Instagram Гайді Клум

Зазначимо, кар’єра Гайді розпочалася 1992-го, коли їй було 18 років. Вона виграла конкурс Model 92 у Німеччині, ставши першою серед 25 000 учасниць. Після перемоги Клум переїхала до США, що стало ключовим моментом для її майбутньої кар’єри супермоделі. До того ж вона стала першою моделлю, яка успішно перейшла на роль телеведучої: з 2006-го Гайді — беззмінна ведуча шоу Germany’s Next Topmodel, а також суддя America’s Got Talen.

Гайді Клум у 2016-му / © Instagram Гайді Клум

Також Клум — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. З нинішнім чоловіком-музикантом Томом Каулітцом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

