Підтримала популярний тренд: Гайді Клум показала, який вигляд мала 10 років тому
У Мережі набирає популярності тренд, у рамках якого користувачі публікують фото, зроблені у 2016 році.
52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — теж вирішила підтримати цей тренд і опублікувала у своєму Instagram серію фото, зроблених 2016 року. Серед них була обкладинка глянцевого журналу, фотосесія в купальнику і фото з якогось світського заходу-презентації.
Зазначимо, кар’єра Гайді розпочалася 1992-го, коли їй було 18 років. Вона виграла конкурс Model 92 у Німеччині, ставши першою серед 25 000 учасниць. Після перемоги Клум переїхала до США, що стало ключовим моментом для її майбутньої кар’єри супермоделі. До того ж вона стала першою моделлю, яка успішно перейшла на роль телеведучої: з 2006-го Гайді — беззмінна ведуча шоу Germany’s Next Topmodel, а також суддя America’s Got Talen.
Також Клум — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом. З нинішнім чоловіком-музикантом Томом Каулітцом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.
