Підтримала тренд "голих" суконь: зірка реаліті без білизни з'явилася на премії у Нью-Йорку

Зірка реалітішоу Челлі Біссайнте підтримала тренд «голих» вбрань на церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку.

Красуня була одягнена у бежеву прозору сукню максі з колекції весна-літо 2026 бренду Yinan New York. Вбрання мало корсетний верх зі шнурівкою, який нагадував витвір мистецтва, і вільну спідницю з органзи. Під сукнею на ній не було білизни.

Аутфіт Челлі доповнила бежеві босоніжки з декором і на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із пишними віями і французький манікюр. Вуха Біссайнте прикрасила золотими сережками, а на руці була золота каблучка з цього комплекту.

