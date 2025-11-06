ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Підтримала тренд "голих" суконь: зірка реаліті без білизни з'явилася на премії у Нью-Йорку

Челлі Біссайнте одягла на премію прозоре вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Челлі Біссайнте

Челлі Біссайнте / © Getty Images

Зірка реалітішоу Челлі Біссайнте підтримала тренд «голих» вбрань на церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку.

Красуня була одягнена у бежеву прозору сукню максі з колекції весна-літо 2026 бренду Yinan New York. Вбрання мало корсетний верх зі шнурівкою, який нагадував витвір мистецтва, і вільну спідницю з органзи. Під сукнею на ній не було білизни.

Челлі Біссайнте / © Getty Images

Челлі Біссайнте / © Getty Images

Аутфіт Челлі доповнила бежеві босоніжки з декором і на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із пишними віями і французький манікюр. Вуха Біссайнте прикрасила золотими сережками, а на руці була золота каблучка з цього комплекту.

Нагадаємо, зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс одягла на церемонію сукню з прозорим верхом і була без бюстгальтера.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie