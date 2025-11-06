- Дата публікації
- Категорія
- Шоу-бізнес
- 109
- 1 хв
Підтримала тренд "голих" суконь: зірка реаліті без білизни з'явилася на премії у Нью-Йорку
Челлі Біссайнте одягла на премію прозоре вбрання.
Зірка реалітішоу Челлі Біссайнте підтримала тренд «голих» вбрань на церемонії вручення премії Glamour Women Of The Year Awards 2025 у Нью-Йорку.
Красуня була одягнена у бежеву прозору сукню максі з колекції весна-літо 2026 бренду Yinan New York. Вбрання мало корсетний верх зі шнурівкою, який нагадував витвір мистецтва, і вільну спідницю з органзи. Під сукнею на ній не було білизни.
Аутфіт Челлі доповнила бежеві босоніжки з декором і на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із пишними віями і французький манікюр. Вуха Біссайнте прикрасила золотими сережками, а на руці була золота каблучка з цього комплекту.
Нагадаємо, зірка реалітішоу «Острів кохання» Маура Гіггінс одягла на церемонію сукню з прозорим верхом і була без бюстгальтера.