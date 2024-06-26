Підвела сукня: Джордан Данн блиснула трусами на вечірці

Джордан Данн у спокусливому луку відвідала літню вечірку The Serpentine Gallery у Лондоні.

Манекенниця була одягнена у чорно-білу сукню по фігурі з американською проймою, пікантним декольте й оголеною спиною. Вбрання підвело красуню, адже від спалахів фотокамер воно просвічувалося і Данн засвітила труси.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Взута вона була у чорні босоніжки. Аутфіт Джордан доповнила стильним коротким укладанням, макіяжем із чорними стрілками і помадою шоколадного відтінку, французьким манікюром і білим педикюром. У вухах у неї були елегантні сережки з діамантами, а на руці – золоті браслет і каблучка з діамантовим декором.

Нагадаємо, Джордан Данн на вечірці Fashion And Film Party у Лондоні з'явилася у чорному комбінезоні зі штанями-кльош і глибоким декольте аж до лобка, через який блиснула пишним бюстом.

Читайте також:

Джордан Данн в сукні з пластику (6 фото)