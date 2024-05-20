Підвела тканина: Джуліанна Мур з'явилася на червоній доріжці у пом'ятій сукні

Акторка Джуліанна Мур відвідала Каннський кінофестиваль, який цього року відбувається у Франції вже 77-й раз. 19 травня на заході вона подивилася роботу "Горизонт: Американська сага", над якою працював Кевін Костнер. Він є режисером, продюсером та головним актором цієї серії фільмів.

На червону доріжку Мур вийшла в однотонній зеленій сукні від бренду Bottega Veneta. Вбрання було довгим, виконане із досить щільної тканини, а також приталене. На плечах сукню прикрашала величезна рюша, а ось плечі в ній були відкриті.

Вбрання Джуліанна доповнила золотим кольє на шиї, дуже легким макіяжем, а також лаконічною зачіскою – низьким пучком із проділом. Її руку прикрашало тільки тонка обручка.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Але був у сукні один мінус – її тканина дуже сильно пом'ялася і це було помітно, коли акторка вийшла на червону доріжку.

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Раніше подібний конфуз стався з моделлю Тейлор Гілл, оскільки на її сукні від Balmain теж залишилися складки спереду на спідниці.

Тейлор Хілл / Фото: Associated Press

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