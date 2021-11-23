Підвела тканина: Голлі Беррі з'явилася на публіці в пом'ятих штанах

Навіть із суперзірками таке трапляється.

Голлівудську акторку Голлі Беррі сфотографували, коли вона та її бойфренд Ван Гант прямували до DGA Theater, розташованого в центрі Мангеттена.

Для вечірнього виходу Холлі обрала легку напівпрозору блузку від Dolce & Gabbana, яку поєднала з тонкими сатиновими штанами з низьким посадженням. Також на ній були колготки в сіточку, чорні черевики та тепле пальто з широким коміром. Частину волосся Голлі зібрала в об'ємний пучок на голові, а на обличчі зробила легкий красивий макіяж.

Голлі Беррі / Getty Images

Але штани зірки, на жаль, не пережили поїздку в автомобілі, і коли Беррі вийшла на публіку — вони були дуже пом'яті. Але, попри таку невелику неприємність, 55-річна зірка мала чудовий вигляд і була у дуже хорошому настрої.

Голлі Беррі / Getty Images

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