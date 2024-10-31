Піджак на голе тіло та відвертий топ: дівчина Леонардо Ді Капріо приміряла сміливі образи

26-річна італійська модель Вітторія Черетті знялася у новій фотосесії для The Travel Almanac та приміряла сміливі образи, що складалися з одягу від Saint Laurent. Автором фото виступив Vito Fernicola.

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Італійка позувала в чорному піджаку, одягненому на голе тіло, та з чорною помадою на губах; у шоколадному прозорому топі та такій же спідниці; шкіряній куртці оверсайз, а також в екстравагантному топі, схожому на верх капронових колготок.

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Такий самий топ, до речі, одягала 41-річна польська модель Аня Рубік на показ колекції весна-літо 2025 року бренду Saint Laurent, що відбувся у рамках Паризького тижня моди.

Аня Рубік / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що Вітторія Черетті завела собаку. Вона вийшла на прогулянку та показала фото домашнього улюбленця.

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